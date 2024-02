Mettepenningen verdedigt Vanthourenhout: "Dat wordt te gemakkelijk gezegd"

Met Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt heeft Pauwels Sauzen-Bingoal twee medaillekandidaten op het WK veldrijden. Ploegmanager Jurgen Mettepenningen verdedigt zijn Europese kampioen.

Het WK komt eraan en daar is Michael Vanthourenhout weer. Hij pakte dit seizoen al de Europese titel en werd derde op het Belgisch kampioenschap. Ook op het WK is Vanthourenhout een van de favorieten voor een medaille op het WK.

Vanthourenhout wordt dan ook wel eens een kampioenschapsrenner genoemd. "Dat wordt veel te gemakkelijk gezegd, vind ik", zegt ploegmanager Jurgen Mettepenningen bij Wielerflits. "Michael heeft heel het jaar al veel last gehad van pech en ziekte, dat mag je niet vergeten."

Medaille Vanthourenhout?

De Europese kampioen is pas sinds het BK weer helemaal gezond en is volgens Mettepenningen dan ook iemand met veel kwaliteiten. Vanthourenhout rijdt niet de hele seizoen goed, maar de Europese kampioen heeft wel zijn goede periodes.

En in die periodes heeft Vanthourenhout ook veel successen, zoals op de voorbije kampioenschappen. "Hopelijk doen we er in Tsjechië nog zo’n succes bij", stelt Mettepenningen nog. Bij de profs pakte Vanthourenhout wel nog maar één medaille, zilver in 2018.