Niels Albert neemt veldrijder stevig op de korrel: "Ik snap het eigenlijk niet"

Er dit seizoen heel wat te doen geweest over de overvolle kalender in het veldrijden. Niels Albert denkt er achter het zijne van.

Heel wat kritiek was er onder meer over de verre verplaatsingen die crossers soms moeten afleggen voor de Wereldbeker. Zo zijn er onder meer de manches in Dublin, Val di Sole of Waterloo die niet makkelijk bereikbaar zijn. Niels Albert begrijpt het niet.

"Crossers zijn tegenwoordig precies bang om ergens naartoe te gaan. Die willen om tien uur ‘s ochtends in de auto stappen met hun familie en om vijf uur weer thuis zijn. Ik snap vandaag zo veel dingen niet", zegt hij bij HLN.

Lars van der Haar

Albert begrijpt dan ook niet dat renners klassementen opgeven, ook niet om beter te zijn op het WK. Omdat het verschil tussen vijfde en achtste worden op het WK niets uitmaakt. Omdat niemand over een paar jaar weet wie derde of zesde was op het WK.

Albert neemt onder andere het voorbeeld van Lars van der Haar. "Ik wil niet op Lars van der Haar schieten, maar die geeft zijn leidersplaats in de Wereldbeker op om op stage te kunnen gaan", besluit de ex-wereldkampioen nog.