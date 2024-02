Opvallende conclusie over de bekendheid van Mathieu van der Poel wereldwijd is een feit

Mathieu van der Poel is wereldwijd bekend, bij zowat iedereen. Als veelwinnaar uit het wielrennen moet zijn naam toch een belletje doen rinkelen, zelfs bij diegenen die de sport niet van op de eerste rij volgen.

Tenminste, dat zou je toch denken. Een reportage van VRT NWS in Tabor wekt een andere indruk. Het tv-journaal peilde in de straten van het stadje naar hoezeer de wielersport nog leeft in Tabor. "Het veldrijden is minder populair dan ijshockey en voetbal. Het komt op nummer 3 in Tsjechië", weet iemand te zeggen.

Wanneer die een afbeelding van Mathieu van der Poel voorgeschoteld krijgt, herkent die 'm niet. "Is dat Sven Nys? Neen? Dan weet ik het niet." Het is niet de enige inwoner van Tabor die de naam van de man op de affiche schuldig moet blijven.

MENEER VAN DER POEL

Uiteindelijk wordt er toch iemand gevonden die meteen de link maakt. "Ja, dat is meneer Van der Poel." Dat is inderdaad een goede aannspreking, gezien alles wat Mathieu van der Poel al verwezenlijkt heeft in de wielersport. Zondag weten we of er ook een nieuwe wereldtitel veldrijden bijkomt.