Remco Evenepoel heeft een heel duidelijke boodschap voor wielerminnend België

Remco Evenepoel heeft een heel duidelijke boodschap, voor heel België als het ware. De komende maanden moet er niet naar Evenepoel gezocht worden in eigen land.

Dit in tegenstelling tot januari 2024. Ook de voorbije dagen was Evenepoel nog wel te spotten tijdens één of andere trainingstocht, blijkt ook uit zijn Strava-profiel. Op de laatste dag van de januarimaand zette de Belgische kampioen Frasnes-Ellezelles nog in de kijker als één van de volgens hem mooiste regio's van het land.

Donderdag werkte Evenepoel dan nog een voorlopig laatste trainingsrit op Belgische bodem af. De renner van Soudal Quick-Step passeerde langs Gooik en Ninove voor zijn fietstocht van 180,3 kilometer, goed voor een hoogteverschil van 1733 meter en bijna 5 en een half uur op de fiets.

EVENEPOEL TERUG IN BELGIË VOOR ARDENNENKLASSIEKERS

"Vaarwel België, tot in april", schrijft Remco Evenepoel bij de gegevens van deze rit. Een veelzeggende boodschap. Evenepoel trekt naar Portugal, waar hij op 10 februari zijn eerste wegwedstrijd van het jaar zal rijden. De verwijzing naar april duidt dan weer op zijn deelname aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.