Toch een bank vooruit en wat grotere medaillekansen voor Sanne Cant? Grote naam moet passen voor WK veldrijden

Aangezien Oranje al zeker vier straffe veldrijdsters afvaardigt, gaat iedereen ervan uit dat het een volledig Nederlands podium wordt bij de vrouwen. Al weet je nooit als één van deze dames met pech af te rekenen krijgt. Namens België is het voor Sanne Cant en Laura Verdonschot loeren op een kans.

Eén van hun concurrenten voor de betere posities moet alleszins afhaken. Kata Blanka Vas zal niet aan de start van het WK verschijnen. De Hongaarse begon aan het veldritseizoen met een achterstand, maar een recente tweede plaats in Hoogerheide deed vermoeden dat ze net op tijd klaar was voor het WK.

