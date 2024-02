🎥 Belgisch toptalent legt wereldtoppers vuur aan de schenen, maar baalt toch: "Zwaar ontgoocheld"

In de slotrit van de AlUla Tour heeft het Belgische toptalent William Junior Lecerf bijzonder veel indruk gemaakt. Hij reed even weg van enkele wereldtoppers en pakte nipt naast zijn eerste profzege.

De laatste rit in de AlUla Tour was er een voor de klimmers. De klim naar Skyviews of Harrat Uwayrid, 2,8 km aan 12,5% en pieken tot 22%, zou beslissend zijn voor het eindklassement. En daar ontbond Lecerf zijn duivels.

De jonge klimmer van Soudal Quick-Step ging op pad met wereldtoppers als Simon Yates, Rafal Majka en Finn Fisher-Black en liet hen bergop zelfs even achter. Jammer genoeg kwamen ze wel weer aansluiten.

Op de top was het nog zo'n negen kilometer naar de streep, vooral in dalende lijn. Het werd een sprintje met vier, waarin Lecerf werd geklopt door Simon Yates, die dankzij de bonificatieseconden ook eindwinnaar is.

"Het is echt stom", reageerde Lecerf bij Het Nieuwsblad. "Ik raakte ingesloten en had eerder moeten gaan. Ik ben echt zwaar ontgoocheld, want ik had de benen om te winnen. Een gemiste kans, want ik had nog kunnen en moeten aanvallen."

Lecerf en Soudal Quick-Step kunnen wel terugblikken op een geslaagde eerste test bij de profs. Hij werd tweede in het eindklassement en pakte ook de jongerentrui mee naar huis. Tim Merlier is door zijn twee ritzeges de eindwinnaar in het puntenklassement.