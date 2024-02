Zware last na zeven jaar van de schouders van Verdonschot: dit is waarom het nu wél lukte

De vijfde plaats van Laura Verdonschot op het WK veldrijden is er vooral één van het doorzettingsvermogen. Want ze draagt al zeven jaar een grote last mee op haar schouders.

Op het BK van Oostende in 2017 maakte Laura Verdonschot het Sanne Cant als 21-jarige belofte bijzonder lastig in de slotronde. Ze was de Belgische hoop dat er de komende jaren nog een topper naast Cant zou zijn.

Maar die zware last kon Verdonschot niet dragen. "Twee jaar geleden wilde ik nog stoppen met koersen. Ik heb toen vaak op sites van de VDAB gescrold om te gaan werken omdat ik het echt wel beu was", zegt ze bij Sporza.

Ze sukkelde onder meer met haar lichaam en gezondheid, daarna raakte ze overtraind. "Mensen zien alleen maar wat ze op tv zien, maar weten niet wat een renner doormaakt. Het is heel gemakkelijk om iemand de grond in te boren zonder te weten wat er aan de hand is."

Weggaan bij Mettepenningen was de sleutel

De grote omslag kwam er twee jaar geleden, toen ze van ploeg veranderde. "Wat niet betekent dat het bij Jurgen (Mettepenningen, ploegbaas van Pauwels Sauzen-Bingoal, red.) niet goed was." Bij De Ceuster-Bonache kwam ze bij een compleet andere ploeg terecht.

"Ik kwam bij een groep meisjes die amper een cross kon uitrijden maar wel altijd met een smile op het gezicht rondliepen na de cross. Ik was die lach kwijt en was vergeten waarom ik begonnen was met veldrijden."

Bij Verdonschot ging het alleen nog maar om de prestaties en dat heeft ze moeten leren van zich af te afzetten. Ze leerde om alleen maar naar zichzelf te kijken waardoor ze gegroeid is.

"De progressie zit er nu in en heb het gevoel dat ik dit seizoen enkel nog maar gegroeid ben. Ik hoop volgend jaar ook nog stappen te zetten", besloot Verdonschot nog.