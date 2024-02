Eli Iserbyt reageert bijzonder teleurgesteld na vijfde plaats op het WK veldrijden

Eli Iserbyt hoopte op een derde WK-medaille op rij, maar heeft dat niet kunnen waarmaken. Daar was de Belgische kampioen toch wel ontgoocheld over.

Ploegmaat Michael Vanthourenhout redde de Belgische eer door het brons te pakken op het WK veldrijden, Eli Iserbyt werd als vijfde tweede Belg op iets meer dan twee minuten van Mathieu van der Poel.

"Ik ben wel ontgoocheld", zuchtte Iserbyt bij Sporza. "Ik heb niet meer de vorm die ik zou willen. Jammer." Het WK was al de 31ste wedstrijd voor de Belgische kampioen, die ook de Wereldbeker en de Superprestige won.

"Het was een uur vechten. Het was afzien, tegen de muur rijden en mezelf oppeppen om door te doen, ook al zat ik op de limiet." Dat resulteerde uiteindelijk in de vijfde plaats, maar geen medaille dus.

Ontgoocheling Iserbyt

Er staan nu nog een paar crossen op het programma, maar het valt af te wachten of we Iserbyt nog veel gaan zien. "Het is jammer dat ik het niet meer kan rekken, maar het is zo. Het podium was vandaag belangrijk. Ik ben ontgoocheld."