Heeft Mathieu van der Poel zijn laatste cross gereden? Wereldkampioen geeft het antwoord

Mathieu van der Poel pakte in Tabor zoals verwacht zijn zesde wereldtitel veldrijden. Maar zien we hem volgende winter wel in zijn regenboogtrui rijden?

Voor het crossseizoen had Mathieu van der Poel al eens laten vallen dat hij misschien eens voor een winter zonder veldrijden zou kiezen. Dat herhaalde hij vorige week nog eens in Hoogerheide, vlak voor het WK.

Zullen we de regenboogtrui volgend seizoen in de cross zien? "Dat is een beslissing die ik natuurlijk niet alleen kan nemen. Maar we zullen het er wel over hebben binnen de ploeg", zei Van der Poel bij Sporza.

Stopt Van der Poel met crossen?

"Crossen in de winter is iets dat veel energie kost", liet hij toch wat in zijn kaarten kijken. Het is geen geheim dat Van der Poel liever eens een volledige winter in Spanje zou blijven om zich daar in alle rust voor te bereiden op het wegseizoen.

Voor Van der Poel zijn er buiten de wereldtitel ook geen doelen meer in het veldrijden, terwijl zijn focus steeds meer naar de weg gaat. "Als blijkt dat ik nog beter kan presteren door het veldrijden te skippen, dan zal ik dat doen."

Van der Poel liet het achterste van zijn tong niet zien, maar de kans dat we de wereldkampioen volgende winter in het veld zien, lijkt toch eerder klein te zijn.