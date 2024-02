Kan Van der Poel verliezen op het WK veldrijden? Nederlander houdt met dit scenario rekening

Mathieu van der Poel is straks de topfavoriet voor de wereldtitel veldrijden, maar de Nederlander gaat er niet vanuit dat hij vooraf de regenboogtrui al binnen heeft. Hij beseft het gevaar.

Met Mathieu van der Poel staat er een absolute topfavoriet aan de start op het WK veldrijden. De Nederlander kan al voor de zesde keer de regenboogtrui pakken en zo op één titel van het record van Erik De Vlaeminck komen.

De topfavoriet won bijna altijd in Tabor, slechts één keer gebeurde dat niet. En Van der Poel beseft ook dat hem dat kan overkomen. "In het verleden is al vaak gebleken dat de topfavoriet niet altijd wint", zegt hij bij Sporza.

"Als je ziet dat die Fransman (Aubin Sparfel, nvdr.) bij de junioren een lekke band heeft… Het kan iedereen gebeuren. Als je dat hebt op een slecht moment, is het nog heel lang naar de materiaalpost. Ik ga er niet vanuit dat ik zomaar ga winnen. Het is en blijft een mechanische sport."

Parcours WK veldrijden

Het parcours blijft wel loodzwaar. "Ik vind het niet erg. Een paar jaar geleden was ik er minder blij mee geweest, maar nu is het hoe zwaarder, hoe liever."



Zal Van der Poel over de balkjes proberen springen? "Ik heb het nog niet in mijn hoofd gehaald", lachte hij. "De aanloop is zo slecht geworden dat het niet mogelijk is."