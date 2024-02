Sven Vanthourenhout heeft nog een laatste boodschap voor de Belgen op het WK

Wordt het vandaag de Grote Van der Poelshow in Tabor? Zelfs bondscoach Sven Vanthourenhout weet dat de Belgen voor een quasi onmogelijke opdracht staan.

Bondscoach Sven Vanthourenhout hield zaterdagavond een laatste teambespreking voor het WK veldrijden van vandaag in het Tsjechische Tabor. De opdracht lijkt simpel: hoe kunnen de Belgen na Mathieu van der Poel zilver en brons pakken?

De Nederlander is absolute topfavoriet, maar het wordt niet zo gemakkelijk als iedereen denkt om vol voor de tweede plaats te gaan, zo geeft bondscoach Sven Vanthourenhout mee in een interview met Het Laatste Nieuws.

Gat op Mathieu van der Poel niet dichtrijden

“Kijk, we weten dat Mathieu de grote favoriet is. Maar ik ga niet direct over de tweede en derde plaats beginnen spreken. Als we ons daar op gaan focussen, dan lopen we hoe dan ook op een counter. En ik kan alleen maar hopen dat de jongens boven zichzelf uitstijgen. De motivatie is er”, klinkt het.

Het zou wel eens goed kunnen dat Van der Poel heel vroeg vertrekt. Het gat proberen dicht te rijden zou wel eens de reden kunnen zijn waarom we achteraf geen zilver en brons hebben.

“Mathieu mag van mij vier minuten wegrijden. Wij hoeven niet per se te proberen om dat gat te dichten. Want de andere Nederlanders zullen - terecht - naar ons kijken. Zij zitten dan al in een zetel”, is Vanthourenhout heel erg duidelijk.