Zorgen bij Mathieu van der Poel? Wat als... hij het WK niet wint vandaag

Mathieu van der Poel is de absolute favoriet om het WK te winnen. Maar het zou ook zomaar eens fout kunnen lopen door materiaalpech.

Mathieu van der Poel liet eerder al weten dat het bijzonder vervelend is dat mensen verwachten dat hij altijd alles wint. Die ene cross die hij deze winter niet won, het was precies een schande dat dit gebeurd was.

De regenboogtrui zorgt alvast dat de verwachtingen bijzonder groot zijn en iedereen verwacht ook dat hij het komende jaar die zal dragen. “Ik ben trots dat ik die trui een jaar lang mag dragen, maar als ik niet win, ga ik daar echt niet wakker van liggen”, is hij heel erg duidelijk in HUMO.

Sportwagens van Van der Poel

Al ligt Van der Poel niet echt snel wakker van iets. “Toch wel. Bijvoorbeeld omdat ik niet het niveau haal dat ik zélf wil. Maar de verwachtingen van de buitenwereld? Nee, die houden me niet uit m'n slaap. Ik heb geleerd om los te laten.”

Zijn broer David zei ooit dat hij enkel maar zorgen heeft als er een kras op één van zijn sportwagens zit. “Klopt, ik ga zorgeloos door het leven. Dat is nog één van mijn sterktes. Als je wilt presteren op de fiets, is het belangrijk om rust te hebben in je hoofd”, besluit de Nederlander.