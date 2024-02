Mathieu van der Poel is klaar en duidelijk: "Dat is het enige wat me nog motiveert"

Mathieu van der Poel pakte in Tabor al zijn zesde wereldtitel veldrijden. Hij komt zo op één wereldtitel van het record van Erik De Vlaeminck.

Al voor de start van zijn veldritseizoen was Mathieu van der Poel klaar en duidelijk: enkel het WK veldrijden telde. De rest van zijn wedstrijden mocht het wel, maar hoefde het eigenlijk niet. Omdat hij de klassementen toch niet kon winnen.

Maar ook een zesde wereldtitel blijft nog iets mooi voor Van der Poel. "Het wereldkampioenschap is altijd speciaal. Het is ook altijd een moeilijke wedstrijd om te winnen. Aan het einde van de rit telt ook alleen deze regenboogtrui", zegt hij bij Wielerflits.

Record Erik De Vlaeminck

Met zes wereldtitels in het veld doet enkel Erik De Vlaeminck nog beter met zeven wereldtitels. Een record dat wel binnen handbereik voor de Nederlander, omdat hij nog altijd maar 29 is. Er zijn dus nog wel een paar kansen.

"Ik denk dat dat de enige motivatie is om in de winter opnieuw te gaan crossen. De rest van het seizoen, zoals ik al vaker zei, is niet belangrijk. Er telt maar een wedstrijd en dat is het wereldkampioenschap", zei Van der Poel nog.