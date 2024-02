Johan Bruyneel heeft belangrijke tip klaar voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel rijdt dit jaar voor het eerst de Tour de France. Voor Johan Bruyneel moet er een en ander veranderen bij onze landgenoot.

Het wordt een bijzonder jaar voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot komt met heel veel ambitie aan de start van de Tour de France. Het wordt zijn eerste deelname en het is uitkijken of hij er meteen een editie om nooit meer te vergeten van kan maken.

In de podcast The Move blikken Lance Armstrong, Johan Bruyneel en George Hincapie al vooruit naar de belangrijkste wielerafspraak van het jaar. Ook de eerste Tourdeelname van Remco Evenepoel passeert er de revue.

Groot voordeel voor Evenepoel

Johan Bruyneel ziet alvast dat Evenepoel één groot voordeel heeft in Frankrijk. “Van de drie grote rondes past de Tour hem het best. In de Tour zitten namelijk minder supersteile beklimmingen, wel meer lange cols, waar je al je power voor een lange tijd kunt gebruiken”, klinkt het bij Bruyneel.

Al heeft hij ook nog een heel belangrijke tip klaar voor Evenepoel en ook zijn team Soudal-QuickStep richting de Tour van deze zomer.

“Ik hoop wel dat hij zijn manier van koersen verandert, wat meer conservatief gaat rijden en naar de Tour gaat kijken als een koers van drie weken en niet naar 21 eendagskoersen. Daar moet ook zijn team aan werken. Zelf wil hij de top vijf halen en wat mij betreft, is dat een haalbaar doel.”