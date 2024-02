Lotte Kopecky wil deze week met wel heel straf nummer uitpakken

Lotte Kopecky start donderdag aan het wegseizoen. Onze landgenote neemt deel aan de vierdaagse UAE Tour.

Lotte Kopecky vierde een maand geleden nog een dubbele Europese titel op het EK baanwielrennen in Apeldoorn, maar staat de komende vier dagen aan de start van de vierdaagse rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het is de eerste, maar meteen ook enige voorbereiding die ze rijdt op het klassieke voorjaar, zo liet ze weten op een persconferentie daags voor de start van de UAE Tour.

“Zonder enige druk wil ik zien waar ik sta”, klinkt het bij de wereldkampioen. “Goed weer, kans op waaiers, weer koersritme opdoen: ik kijk ernaar uit om eraan te beginnen. Van hieruit wil ik verder werken naar de klassiekers.”

Drie vlakke etappes en een bergrit staan er op het menu. De eerste drie etappes wordt er volop ingezet op haar ploeggenote Lorena Wiebes. “We willen onze sprinttrein opnieuw op de rails zetten. Of zelfs verbeteren, in vergelijking met vorig jaar. Hopelijk kunnen we enkele ritzeges pakken.”

Kopecky mikt op bergetappe in UAE Tour

Kopecky zelf heeft alvast een opvallend doel voor ogen in deze rittenkoers. Ze wil van zich laten horen in de bergrit van zaterdag, die eindigt op de Jebel Hafeet na een klim van maar liefst elf kilometer.

“Ik kijk ernaar uit. Het is wel een lange klim: een inspanning van veertig minuten. Het is een beetje een vraagteken hoe dat zal gaan. Het gevoel dat ik zal hebben, vind ik belangrijker dan het resultaat op zich.”