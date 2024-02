Mathieu van der Poel reageert nog eens op afwezigheid van Wout van Aert op het WK veldrijden

Mathieu van der Poel werd zondag wereldkampioen veldrijden. Hij reed de tegenstand al snel op een hoopje.

Iedereen had het zo verwacht en uiteindelijk draaide het ook zo uit: Mathieu van der Poel pakte zondag in het Tsjechische Tabor de wereldtitel in het veldrijden. Het was al de zesde keer dat de Nederlander deze trofee pakte.

Voor Van der Poel werd het een zeer sterke winter. Hij reed 14 koersen en won er daarvan eentje niet. In Benidorm kreeg hij af te rekenen met technische problemen, waardoor hij de overwinning aan Wout van Aert moest laten.

En misschien was onze landgenoot wel de enige die in Tabor wat weerwerk had kunnen bieden aan Mathieu van der Poel, al zette Van Aert deze winter niet voluit in op het crossen, waardoor hij in een totaal andere shape dan anders telkens aan de start kwam.

Wout van Aert gemist op WK veldrijden

De Nederlander voelde dat er in Tabor een andere sfeer hing bij het publiek, ook al waren zij in grote getale opgekomen voor het wereldkampioenschap. Van der Poel had Van Aert best wel kunnen gebruiken om mee het spektakel te verzorgen.

“Ik miste de strijd Wout misschien wel een beetje. Als hij er is, is het altijd moeilijk. Maar je kan alleen de mannen verslaan die er wel zijn en het is zijn beslissing om er niet te zijn. Ik kan alleen maar blij zijn met mijn wereldtitel”, zei hij aan Indeleiderstrui.