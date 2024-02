Teleurstellend WK in Tabor voor Belgen: Dit is volgens Belgian Cycling het grote probleem

Het WK veldrijden in Tabor werd geen Belgisch succes. Er werden vier medailles gepakt, terwijl de verwachtingen hoger waren.

Belgian Cycling zit met gemengde gevoelens na het WK veldrijden in Tabor. De cross is allang geen Belgisch stokpaardje meer. Uiteindelijk eindigde de teller op vier medailles: brons in de gemengde aflossing, zilver en brons bij de beloften en nog eens brons voor Michael Vanthourenhout.

Vaak wordt bij een uitleg voor mindere prestaties gewezen in de richting van de wel heel drukke veldritkalender en dat doet ook technisch directeur Frederik Broché in een gesprek met televisiezender Sporza.

“Ook hier moet je een onderscheid maken tussen de jeugd en de eliterenners. Wij kunnen moeilijk tegen profs zeggen dat ze een maand uit competitie moeten. Zij worden betaald door hun teams”, vertelt Broché.

Pauze werkt in de cross

“Maar het is niet onlogisch dat Eli Iserbyt zegt dat hij niet meer over zijn beste benen beschikt. Dat is helemaal normaal en die jongens moeten hun inkomsten genereren in 3 à 4 maanden. Alleen gaat de cross zo een beetje in tegen andere disciplines waarbij je meer focust op trainingen en rustmomenten en niet voortdurend koerst.”

Bij de jeugd wordt wel geadviseerd om even uit de competitie te gaan en een gezond evenwicht te vinden. En Broché zou dat graag, in overleg met clubs en teams, ook aan de profs willen vragen, maar of dat simpel zal zijn is maar de vraag.