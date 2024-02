Tim Wellens nu al met dichtgeknepen billen? "Begrijp het echt niet"

Tadej Pogacar slaat het grootste gedeelte van het voorjaar over en daardoor mag Tim Wellens dit jaar meer zijn kans gaan. Hij maakt onder meer zijn debuut in Parijs-Roubaix.

In tegenstelling tot de voorbije jaren komt Tadej Pogacar niet naar Vlaanderen tijdens het voorjaar. De Sloveen rijdt wel de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, om dan af te sluiten in Luik-Bastenaken-Luik. Daarna trekt hij naar de Giro.

Wellens rijdt Parijs-Roubaix

In de Vlaamse klassiekers had UAE Team Emirates dus nog een andere kopman nodig en zo schuift Tim Wellens een rijtje op in de hiërarchie. Begin april maakt hij zelfs zijn debuut in Parijs-Roubaix, waarvan hij deze week de laatste 200 kilometer verkende.

Voor Wellens was het een helse tocht. Zelfs op training zag hij geweldig af, ook al kon hij op training rijden waar hij wilde. En Wellens kon ook nog zijn bandenspanning aanpassen om nog meer comfort te hebben.

"Wat gaat dat in koers geven? Eerlijk, op dit moment vind ik het moeilijk te begrijpen dat er mensen zijn die Roubaix graag rijden", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. "Anderzijds begrijp ik nu beter waarom deze koers zo legendarisch is." De passage door het Bos van Wallers maakte al indruk op Wellens.