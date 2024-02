Asgreen heeft duidelijke waarschuwing in petto voor Van der Poel en Van Aert

Na een jaar waarin het wat minder liep, wil Kasper Asgreen opnieuw scoren in 2024. Vooral het voorjaar staat opnieuw hoog op zijn agenda.

Toen Kasper Asgreen in 2021 in een week tijd de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen won, werd hem een grote toekomst voorspeld. Dat kon hij de afgelopen jaren niet meer echt waarmaken, al werd hij vorig jaar wel zevende in de Ronde.

Beter doen lukte niet, stelt Asgreen. "De Ronde van Vlaanderen van vorig jaar werd door één man gekenmerkt: Tadej Pogacar", zegt hij bij In de Leiderstrui. "Met de manier waarop hij de koers inging, door zo snel te gaan op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, bepaalde hij de wedstrijd."

Van Aert en Van der Poel

Dit jaar zal Pogacar er niet bij zijn in de Ronde. "Ik verwacht een wat meer klassiek scenario. Het zal nog altijd vroeg openen, maar dat was ook zo toen ik in 2021 won." De lange finales horen gewoon bij het moderne wielrennen.

Asgreen wil daar opnieuw een hoofdrol spelen. "Als ik op mijn best ben, hoor ik bij de beste coureurs. Dat was ik afgelopen jaar niet, toen was ik nog terug aan het komen van een blessure."

Zijn ritzege in de Tour vorig jaar deed Asgreen dan ook deugd. "Ik heb het gevoel dat ik dat allemaal achter me heb kunnen laten, dus we kunnen vooral weer vooruit kijken. Ik heb ook de motivatie om het weer op te nemen tegen de groten." Van der Poel en Van Aert zijn gewaarschuwd.