Lotte Kopecky pakt eindzege in UAE Tour en gooit met bloemetje naar tegenstander

Wereldkampioene Lotto Kopecky heeft de UAE Tour gewonnen. In de slotrit kwam haar leiderstrui niet meer in gevaar.

Lotte Kopecky pakte zaterdag uit met een wel heel knappe overwinning in de enige bergrit van de UAE Tour. Dat leverde haar niet alleen ritwinst op, maar ook de leiderstrui in de rittenkoers.

Vandaag kwam die leiderspositie niet meer in gevaar. De koers draaide uit op een massasprint, waarin vluchtster Amber Kraak verhinderde dat SD Worx-Protime, de ploeg van onze landgenote, een vier op vier pakte.

Kraak bleef enkele meters uit de greep van het aanstormende peloton, waarbij Kopecky’s ploegmate Lorena Wiebes tweede werd.

Enige voorbereidingskoers van Kopecky

“Ik ben blij dat het niet te hard begon te regenen, zodat we veilig bleven”, zei Kopecky na afloop van de koers van vandaag. “Ik had vooraf ergens wel op deze eindzege gehoopt, al had ik het eigenlijk niet verwacht. Het is heel mooi om deze ronde te winnen. Ik heb echt genoten van mijn tijd hier in UAE.”

Kopecky verzorgde als leider ook de lead-out voor haar ploegmate, maar die kwam enkele meters te kort. “Niet echt een verrassing: we wisten dat rensters in de vlucht zouden proberen te gaan. En de vlucht was heel erg sterk. De ritzege was verdiend.”

De UAE Tour was de eerste, maar ook enige voorbereiding van Kopecky op het voorjaar. Op 24 februari komt ze aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad, de koers die ze vorig jaar wist te winnen.