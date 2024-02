Tim Wellens wordt nog altijd herinnert aan vreselijk moment: "Voor de rest van mijn leven"

Tim Wellens is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen met een derde plaats. Hij lijkt dan ook helemaal hersteld van een paar tegenslagen.

Januari en februari zijn normaal gezien altijd de maanden van Tim Wellens. Bijna elk jaar wint hij wel een koers in die periode. Dit jaar gaat hij er weer voor, al wil hij wel later in vorm zijn. Om zijn kopman Tadej Pogacar te kunnen bijstaan.

Dat Wellens al meedeed voor de overwinning was wel opvallend. Eind december kreeg hij corona, in januari had hij last van een voedselvergiftiging. Daardoor moest Wellens even wat rust nemen. En die lijkt wel te renderen.

Ronde van Vlaanderen

In 2024 krijgt Wellens door de afwezigheid van Tadej Pogacar in de Vlaamse koersen ook meer zijn kans. Onder meer in de Ronde van Vlaanderen, waar Wellens door een manoeuvre van de Pool Maciejuk, nu minder goede herinneringen aan over houdt.

"Mijn sleutelbeen was de geëxplodeerd. Drie dagen later zat ik af nog van de pijn te kermen en zelfs nu voel ik het soms nog wanneer Victor (zijn zoontje van 1,5, nvdr.) me vastneemt. Ik zal de rest van mijn leven met die crash geconfronteerd worden", zegt hij bij De Zondag