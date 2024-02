Greg Van Avermaet zet Remco Evenepoel op scherp voor eerste echte test voor de Tour

Remco Evenepoel rijdt vanaf woensdag de Ronde van de Algarve, die hij voor de derde keer kan winnen. Greg Van Avermaet ziet begin maart echter een veel belangrijkere test.

De Ronde van de Algarve wordt voor Remco Evenepoel wellicht een opwarmertje, met twee aankomsten bergop en een tijdrit. Evenepoel kan de rittenkoers in Portugal al voor de derde keer winnen.

Parijs-Nice

Voor Greg Van Avermaet wordt vooral Parijs-Nice (03/03-10/03) de grootste uitdaging voor Remco Evenepoel. "Richting de Tour wordt dat een heel belangrijke test", zegt de ex-olympische kampioen bij Wuyts & Vlaeminck.

"Die stress komt er een beetje bij en die eerste twee, drie ritten zijn eigenlijk echt niet plezant. Veel stress, positie kiezen, waaiers, slecht weer. Het zal een goede test zijn voor hem om het eens mee te maken."

"Het wordt echt de eerste keer dat hij wordt blootgesteld aan zulke omstandigheden. De nervositeit in het peloton van Parijs-Nice is te vergelijken met die eerste week in de Tour", zegt Van Avermaet nog.