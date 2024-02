Niels Albert in de clinch met Eli Iserbyt? "Als je daar niet tegen kan..."

Toen Eli Iserbyt in het ziekenhuis belandde vreesde Niels Albert voor het einde van de carrière van de Belgische kampioen. Is dat de reden voor mogelijke spanning tussen de twee?

Bij de podcast LAMBERT & ALBERT kwamen heel wat prominenten uit de veldritwereld langs. Maar één renner kregen ze nooit te pakken: Eli Iserbyt. Er werd vooral naar Niels Albert gekeken als voornaamste reden.

"Ik heb het altijd gedaan, ik ben altijd de pispaal", reageerde hij al lachend. "Maar ik heb niets verkeerd gezegd, volgens mij. Ik zou niet weten wat", ging de ex-wereldkampioen nog verder.

"Als ik iets verkeerd zou hebben gezegd, dan moet hij dat rechtstreeks tegen mij zeggen in plaats van met een omweg. Dan kan ik me tenminste wel verdedigen", ging Albert nog verder.

Hartproblemen Iserbyt?

"Je hebt gezegd dat hij voor een tweede opinie moest gaan", zei Paul Herygers. Daarmee verwees Herygers naar de mogelijke hartproblemen van Iserbyt. Op nieuwjaarsdag belandde Iserbyt met uitdrogingsverschijnselen op spoed. In de cross in Hulst had Iserbyt ook een verhoogde polsslag.

"Ik zeg niet dat hij dat direct moet laten doen, maar het seizoen is nu bijna voorbij. Ik vind het niet meer dan normaal dat je toch nog eens deftig onder de scanner zou gaan voor een tweede opinie. Zodat je echt zeker bent."

"Want uiteindelijk is hij nog een jonge gast die ook nog andere dromen heeft buiten de koers. Dan vind ik dat toch belangrijk en ik hoop natuurlijk dat het niks is. Het was gewoon een eerlijke mening en als je daar niet tegen kan... Maar ik vermoed niet dat het de reden is waarom hij niet komt."