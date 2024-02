Nu al hommeles bij BORA-hansgrohe? Vlasov zet nieuwkomer Roglic stevig op zijn plaats

BORA-hansgrohe haalde dit jaar Primoz Roglic binnen als nieuwe kopman. Al lijkt niet iedereen daar zo blij mee te zijn.

Primoz Roglic was niet meer blij met de gang van zaken bij Jumbo-Visma. Door de grote doorbraak van Jonas Vingegaard zakte de Sloveen in de hiërarchie wat het kopmanschap voor de Tour betreft. Daarom vertrok hij naar BORA-hansgrohe.

Bij de Duitse ploeg willen ze ook alles op alles zetten om met Roglic de Tour te winnen. Maar niet iedereen lijkt zich neer te leggen bij het kopmanschap van Primoz Roglic. "We gaan dit jaar naar de Tour de France met onze beste renners", zegt Aleksander Vlasov bij Bici.pro.

"Visma-Lease a Bike en UAE Emirates brengen zelfs vijf kopmannen aan het vertrek. Maar dit betekent niet dat ik vanaf kilometer één ga knechten voor Roglic en het klassement zelf meteen laat vallen. We gaan eerst zien hoe de koers verloopt."

Parijs-Nice

Roglic en Vlasov lijken nog niet veel met elkaar gesproken te hebben, al staan ze begin maart wel samen aan de start in Parijs-Nice. De Rus is alleszins goed aan zijn seizoen begonnen met drie podiumplaatsen in Mallorca en een derde plaats in de Ronde van Valencia.

Voor Roglic wordt Parijs-Nice zijn eerste koers van het jaar. Of Vlasov hem warm zal onthalen, is nog maar de vraag. "Hij is zelf weggegaan bij zijn vorige ploeg omdat er geen plek in de Tour was en hij de enige kopman wilde zijn."