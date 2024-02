Wilfried Peeters weet niet wat hij meemaakt: "Ik heb zelfs naar Patrick Lefevere gebeld"

Paul Magnier (19) en Luke Lamperti (21) maken ook in de Ronde van Oman furore. Ploegleider Wilfried Peeters geniet alvast met volle teugen van de twee jonkies.

Magnier werd in de eerste rit vijfde en won de derde rit, Lamperti werd al twee keer tweede en droeg ook één dag de leiderstrui in de Ronde van Oman. De jonge Amerikaan is ook nog altijd leider in het puntenklassement.

Bij Soudal Quick-Step zijn ze wel bijzonder lovend over de twee jongeren. "Ik heb gisteren nog met Patrick Lefevere gebeld", zegt Wilfried Peeters bij Wielerflits. "Ik heb hem gezegd: Patrick, ik heb me nog nooit zo geamuseerd als met deze jongens."

Heel leergierig

Volgens Peeters zijn de twee ook heel respectvol tegenover elkaar en zijn ze ook bijzonder leergierig. Dat ze ook voor het eerst prof zijn en de hele winter hebben kunnen trainen en een loon krijgen. "Dat zeggen ze dan vol verwondering. Ik krijg kippenvel van dat soort praatjes."

Peeters heeft veel ervaring in de Ronde van Oman, waardoor hij weet wat er elke dag kan gebeuren. "Maar zij staan met hun mond open, ze zijn leergierig. Dat is heel plezant om mee te werken."