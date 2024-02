Wout van Aert moest Jan Bakelants teleur stellen: "Ik vind dat jammer"

Vanaf woensdag rijdt Wout van Aert de Ronde van de Algarve. Net als in de Giro zal hij daar echter geen klassement ambiëren.

Wout van Aert kijkt wellicht met gemengde gevoelens terug op zijn eerste twee koersen van het jaar. In de Clasica de Almeria bezorgde hij met een perfecte lead-out Olav Kooij zijn eerste zege van het seizoen.

Maandag in de Clasica Jaen liep het echter anders voor Van Aert. Hij reed op de eerste gravelstrook lek en kwam nooit meer in het stuk voor. Van Aert had nochtans zijn zinnen gezet op de Spaanse versie van de Strade Bianche.

Ronde van de Algarve

Vanaf woensdag rijdt Van Aert de Ronde van de Algarve. Met twee etappes voor de sprinters, twee voor de klimmers/punchers en een tijdrit is voor elk wat wils. Jan Bakelants had Van Aert graag voor het klassement zien gaan.

"Maar Wout voelt zich daar niet klaar voor, zei hij me. Zijn topvorm is pas voor de klassiekers en dus wil hij liever proberen een rit te winnen. Ik vind dat jammer, want hij moet dit parcours aankunnen", zegt Bakelants bij HLN.

Volgens Bakelants stelt Van Aert dat hij eerst een hoogtestage nodig heeft om daarvoor mee te strijden. En dat is prima volgens de ex-renner. "Hij kent zichzelf door en door en hij vertrouwt honderd procent op de aanpak van de ploeg."