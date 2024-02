🎥 Massale valpartij in Ronde van Algarve en Belgen van Visma onder de slachtoffers

Op ongeveer 27 kilometer van het einde kwam het in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve tot een massale valpartij. Heel wat renners gingen tegen de vlakte, waaronder ook enkele mannen van Visma Lease a Bike.

Wout van Aert en Tiesj Benoot waren erbij. Vooral die laatste leek veel last te hebben van de valpartij. Wout van Aert sprong snel weer op zijn fiets, maar moest een fikse inhaalrace leveren om terug bij het peloton te geraken.

Onze landgenoot werkte hard op ploegmaat Sepp Küss terug te brengen. In de Ronde van de Algarve is hij immers de kopman binnen de ploeg van Visma Lease a Bike.

We volgen de situatie op de voet op en komen met meer informatie als er een medisch rapport over de renners beschikbaar is.

