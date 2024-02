Analist had diepgaand gesprek met Wout van Aert en kwam wat bijzonders te weten

Wout van Aert is een fantastische renner. Hij reed een sterk 2023, maar kreeg veel kritiek te horen over het feit dat hij vorig jaar geen grote overwinningen pakte.

Wout van Aert gooide het de voorbije winter over een andere boeg, met de bedoeling om dit voorjaar beter te scoren dan in 2023. De twee absolute momenten waarop hij wil schitteren zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Het viel me op dat Wout zelf vertelde dat zijn erelijst anders gepercipieerd zal worden als hij er een kasseimonument aan kan toevoegen”, zegt wielercommentator Renaat Schotte, die een diepgaand gesprek had met Wout van Aert, aan Sporza.

Aan overwinningen geen gebrek bij Van Aert, maar “Hij heeft nochtans al een monument gewonnen met Milaan-Sanremo en heeft met ook nog de Strade Bianche, E3 en enkele Touretappes een erelijst om u tegen te zeggen.”

Buitenwereld hard voor Wout van Aert

Onze landgenoot staat dan ook voor een stevige uitdaging in 2024. “Van Aert heeft voor zichzelf de conclusie gemaakt dat hij anders zal worden bekeken als hij de Ronde of Roubaix wint. Ik vind het zelf minder van tel, maar het is duidelijk dat de buitenwereld er een dingetje van heeft gemaakt en dat is ook wat in zijn hoofd geslopen.”

En dat geeft Van Aert ook grif toe, dat hij overal met zijn palmares wordt aangesproken en daar wil hij dringend iets aan veranderen, ook al beseft hij dat hij ten opzichte van andere renners zeker niet kan klagen.