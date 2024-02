Dylan Teuns belandde eind vorig jaar even in het ziekenhuis: "Was schrikken"

Vrijdag begint Dylan Teuns aan zijn seizoen in Frankrijk. Maar eind vorig jaar belandde hij in het ziekenhuis met een slokdarmontsteking.

Vorig jaar liep het niet van een leien dakje voor Dylan Teuns (31). Een relatiebreuk en ziekte belemmerden hem zijn beste niveau te halen in het voorjaar. In en na de Tour haalde hij wel weer een beter niveau met uitslagen in Duitsland, Noorwegen, Luxemburg en Wallonië.

Spoedafdeling

Maar eind vorig jaar liep het dus plots mis met een slokdarmontsteking. Plots kon Teuns enkele dagen niet meer eten en drinken. Hij werd ziek op trainingskamp en vertrok weer naar huis.

"Uiteindelijk belandde ik via spoed een aantal dagen in het ziekenhuis. Dat was even schrikken", zegt Teuns bij Het Nieuwsblad. Het ging over een opeenstapeling van een verkoudheid, antibiotica om die infectie te bestrijden en een foute reactie daarop van zijn lichaam.

"Het betekende dat ik eventjes niet meer mocht trainen. Rond de kerstperiode was het ergste leed geleden en herbegon ik de opbouw." Teuns moest zo'n tien dagen recupereren. "Ondertussen heb ik alweer een hoogtestage van zeventien dagen achter de rug en dat ging goed."