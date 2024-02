José De Cauwer uit zijn twijfels over Mathieu van der Poel: "Ik vraag het mij echt af"

Mathieu van der Poel toonde in het veld dat hij al een heel hoog niveau haalde. Wat kan de Nederlandse wereldkampioen in het voorjaar?

Voor Mathieu van der Poel was 2023 natuurlijk een absoluut topjaar. De Nederlander won Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg. Beter doen in 2024 wordt dan ook moeilijk voor Van der Poel.

Dat denkt ook José De Cauwer. "Een nog betere uitgave van Mathieu van der Poel, dat lijkt me moeilijk", zegt hij in de podcast Derailleur. "Als ik dan denk aan het WK, dat was helemaal het summum."

"Tegen de drie beste renners van de wereld zo domineren en wegrijden, ik heb dat nog zelden gezien", gaat De Cauwer nog even door over het WK in Glasgow. "Kan het nog beter? Ik vraag het mij echt af."

Leeftijd Mathieu van der Poel

Van der Poel is begin dit jaar ook al 29 jaar geworden, de kansen beginnen dus te verminderen. "Ja, maar hij is ook nog maar drie jaar echt professioneel bezig. Pas de laatste jaren heeft hij de knop omgedraaid. Sinds dat WK in Australië eigenlijk."