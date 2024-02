Opvallend! Toon Aerts wil zich na dopingschorsing spiegelen aan Sven Nys

Zaterdag mag Toon Aerts eindelijk weer crossen. Onze landgenoot zat een dopingschorsing van maar liefst twee jaar uit, maar die is nu eindelijk afgelopen. Een opluchting voor Aerts die daags na het aflopen van zijn schorsing in de cross van Sint-Niklaas aan de start staat.

Aerts hoopt dat het een leuke dag wordt en hij niet veel last van stress heeft, zo vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad. “Ik besef dat het met de vele fans en de aanwezige media speciaal gaat worden maar ik hoop de dag met een goed gevoel af te sluiten”, klinkt het.

Aerts crosst dit seizoen nog drie wedstrijden, maar die zullen voor zijn carrière niet veel betekenen. Hij probeert gewoon voldoende punten te verzamelen om volgend seizoen een betere startpositie te hebben.

Sven Nys achterna

De dromen die Aerts voor zijn schorsing had, onder andere wereldkampioen worden, heeft hij nog altijd. Al moet hij naar eigen zeggen dan wel hopen dat Wout van Aert én Mathieu van der Poel eens een crosswinter overslaan.

De schorsing heeft een grote invloed gehad op Aerts. “Ze heeft me doen inzien dat de cross voor mij heel belangrijk is maar dat er ook nog een leven is buiten de cross. En ik besef nu dat een carrière eindig is, iets waar ik voordien nooit bij had stilgestaan”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Aerts was zeven jaar prof en hoopt dat nu nog eens zeven jaar te zijn. “Dan ben ik 38 en heb ik de leeftijd dat Sven Nys is gestopt. Daar ga ik nu mijn uiterste best voor doen”, klinkt het.