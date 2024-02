Visma likt zijn wonden in Algarve: Ploegleider gaf Van Aert duidelijke instructies

Team Visma Lease a Bike is de eerste etappe van de Volta ao Algarve zonder grote problemen doorgekomen. Al zag dat er eventjes anders uit na een massale valpartij. Van Aert verloor uiteindelijk meer dan anderhalve minuut.

De openingsrit van Portimao naar Lagos was met ruim 200 kilometer meteen de langste. Een groep van zeven verzorgde de vlucht van de dag en pakte een maximale voorsprong van vier minuten.

Terwijl het peloton jacht maakte op de laatst overgebleven vluchter schoof een deel van het pak op dertig kilometer van de aankomst onderuit. Tiesj Benoot viel, Sepp Kuss en Wout van Aert werden opgehouden door de valpartij. Alle drie konden ze hun weg vervolgen en sloten ze weer aan bij het peloton.

Bewuste keuze met Van Aert

De geel-zwarte brigade mengde zich niet meer in de strijd om de ritzege en bereikte veilig de finish. “Het was ons doel om de rit goed door te komen en Jan Tratnik veilig aan de finish te krijgen. Onder meer Julien Vermote, Milan Vader en Per Strand Hagenes hebben daarvoor gezorgd”, aldus ploegleider Marc Reef.

“Wout heeft zich in de Clásica de Almeria en Clásica Jaén twee keer tot diep in de finale gemengd. We hebben er vandaag bewust voor gekozen om hem wat rust te geven en niet te laten meesprinten.”

De achterstand van 1 minuut en 40 seconden van Van Aert werd achteraf kwijtgescholden omdat de breuken in het peloton ontstonden in de laatste 3 kilometer.