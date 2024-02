Welke vier Belgen stuurt België naar de Spelen? Remco Evenepoel onthult zijn dreamteam

Een van de grote doelen van Remco Evenepoel in 2024 zijn de Olympische Spelen. Voor de tijdrit staat ook nog Wout van Aert aan de start, in de wegrit moet de beslissing nog vallen.

Het tijdrijden op de Olympische Spelen staat zes dagen na het einde van de Tour op het programma, Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen voor België jagen op het goud. Zij moeten een week later ook de wegrit rijden.

Daardoor zijn er al twee van de vier plaatsen ingevuld wat de selectie van de wegrit betreft. Er wacht bondscoach Sven Vanthourenhout dan ook een zware taak. Zet hij nog twee knechten naast Evenepoel en Van Aert, of twee kopmannen?

Olympische wegrit

Hoe denkt Evenepoel er zelf over? "We kunnen 10 à 15 kwartetten opstellen die een dream team vormen. Met Wout van Aert en mezelf hebben we een hele grote kans op medailles en de zege", zegt hij bij Sporza.

"Ik denk meteen aan Arnaud De Lie en Jasper Philipsen, al is 4 kopmannen moeilijk, want er moet gecontroleerd worden." Evenepoel denkt dat hijzelf, Van Aert, De Lie en Philipsen de meeste kans maken op een selectie, maar er misschien toch één of twee moeten afvallen. "Helaas."