Wout van Aert houdt zijn hart vast: "Het wordt heel erg hectisch"

Ook Wout van Aert komt vandaag in de Ronde van de Algarve in actie. Deze rittenkoers staat nog steeds volledig in het teken van de voorbereiding op het voorjaar.

Net als het winterseizoen in de koers staat ook de Ronde van de Algarve voor Wout van Aert nog helemaal in het teken van de voorbereiding op het klassieke voorjaar. Deze ronde is dan ook een belangrijk onderdeel van zijn voorbereiding, al is het door het sterke deelnemersveld ook wel een heel bijzondere koers, die wel eens heel zwaar uitgevochten zou kunnen worden. De eerste etappe zou door een opvallende spelbreker wel eens heel erg moeilijk kunnen worden en voor verdeeldheid in het peloton zorgen. “De wind gaat er voor zorgen dat het een lastige sprint wordt, er zal wel wat nervositeit in het peloton zijn”, aldus Wout van Aert aan Het Nieuwsblad. Sterke ploeg Visma Lease a Bike in Algarve Zelf verwacht hij niet mee te doen voor de overwinning. Hij kent de wegen niet echt goed, maar door de sterke wind zit het er heel goed in dat er veel waaiers gevormd zullen worden. Daar moet hij heel alert voor zijn, het kan zo erg lastig worden. “In principe sprint ik vandaag niet mee. Ik mik vooral op de lastigere ritten”, is Van Aert heel erg eerlijk over zijn ambities in Portugal. Visma Lease a Bike is met een sterke formatie in de Algarve actief. “We hebben een heel sterke ploeg, met heel wat outsiders voor het klassement. We zijn niet de favoriet. Maar de lastige ritten zijn in principe een doel voor ons en dan komt het klassement automatisch.”