Mogelijke tegenvaller loert om de hoek, Wout van Aert neemt alvast een duidelijk standpunt in

Wout van Aert is wel iemand die een duidelijk standpunt inneemt over dingen. Een tegenvaller zou het toch wel zijn als de aankomst van de tweede rit in de Algarve verplaatst moet worden.

Iedereen is immers opgestaan met het idee om helemaal naar de top van de Foia te klauteren. De verwachtingen die Van Aert uit bij VTM zijn daar ook op gebaseerd. "Ik verwacht natuurlijk dat het een zware rit zal zijn, een rit die op de limiet is voor mij. Het is een mooie uitdaging om er zo lang mogelijk proberen bij te blijven." Voor renners als Van Aert komt het zwaardere werk er misschien al wel veel eerder aan. "De laatste klim is veel meer een loper, de eerste twee zijn veel steiler. Dat maakt het vooral moeilijk voor mij. Overleven is één ding, maar ik zal er al veel energie verspelen." Laat ons hopen dat de tegenwind in mijn voordeel speelt Kan de wind een bondgenoot zijn? "Er wordt tegenwind voorspeld bij het begin van de slotklim. Laat ons hopen dat dat in mijn voordeel speelt, dat ik mij nog een beetje kan verschuilen in de wielen." Het bericht doet ook de ronde dat de weersomstandigheden de organisatie nog kunnen dwingen tot het nemen van een beslissing. Zo zou het kunnen dat de aankomst twee kilometer vroeger komt te liggen, maar die knoop hakte de organisatie bij de start nog niet door. "Het mooiste is natuurlijk op de top te finishen", is Van Aert duidelijk. "Zolang het maar op tijd gecommuniceerd wordt. "