Van Aert komt met een goede tip voor het nieuwe wielerseizoen

Een tip van Wout van Aert voor de liefhebbers van het nieuwe wielerseizoen, die is altijd welgekomen. Volgens hem houden ze maar beter zijn ploegmaat Jan Tratnik in de gaten.

Wout van Aert heeft zich bij Sporza uitgelaten over het spelletje Wielermanager, waarbij voor een bepaald bedrag een eigen ploeg samengesteld kan worden om dan zoveel mogelijk punten te scoren. Er zijn natuurlijk ook nog andere gelijkaardige spelletjes.

Van Aert ziet nagenoeg al zijn ploegmaats wel van waarde zijn voor mensen die daar graag aan meedoen. "Het liefst zou ik ze allemaal nemen, maar dat mag niet. Als ik echt moet kiezen, dan zou ik zeker voor Jan Tratnik gaan. Dat lijkt mij een slimme zet."

© photonews

Ook voor wie gewoon graag de koers volgt, blijft het wel opvallend dat Van Aert uitgerekend de Sloveen tipt voor een sterk seizoen. We zullen al snel kunnen inschatten hoe sterk Tratnik nu juist is. Hij is immers de klassementsman van Visma-Lease a Bike in de Ronde van de Algarve.