Wout van Aert kan wel eens uitpakken met een verrassende zet

In Almeria, de Clasica Jaén en op dag 1 in de Algarve draaide Van Aert al warm. Is verrassende zet nummer 1 van zijn wegseizoen nu in aantocht?

In de tweede rit van de Ronde van de Algarve staat meteen de beklimming naar de Alto da Foia op het programma. In principe iets voor klimmers, maar de wind zou wel eens zo hevig kunnen blazen dat ook een verrassende Van Aert nog in een elitegroepje naar boven klautert.

"Er wordt effectief veel wind voorspeld", bevestigt ploegleider Marc Reef in Het Laatste Nieuws. Zeker in de eerste vijf kilometer mogen ze bij Visma-Lease a Bike niet in de problemen komen. "Daar verwacht ik weinig initiatief en zullen teams als Ineos Grenadiers en Soudal Quick-Step de boel controleren."

PLOEGLEIDER VAN AERT KENT SLEUTELPUNT

Dat zal natuurlijk niet het verhaal zijn van de volledige klim. "Op 1,8 kilometer draait de weg naar rechts en komt de wind schuin in de rug te staan. Vanaf dan mag er vuurwerk worden verwacht van de klassementsrenners." Het kan perfect dat Van Aert er dan af vliegt, maar evengoed is hij er nog bij.

Dan is het nog de vraag of Van Aert zijn kans kan gaan in een sprint bergop. Ze zitten in zijn ploeg immers ook nog met de klassementsambities van Jan Tratnik. Reef gelooft alvast in de Sloveen. "Ook voor een sprintje op de Foia is hij explosief genoeg, al zal eerder de resterende energie daar doorslaggevend zijn."