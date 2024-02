Gaat Van der Poel twijfelen door aanpak Van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Wout van Aert heeft al enkele koersen in de benen, terwijl Mathieu van der Poel nog een tijdje niet in een koers te zien zal zijn. Maar kan de Nederlander zijn geweldige vorm van in de cross doortrekken?

Mathieu van der Poel bouwde tijdens de winter al een stevige basis in Spanje voor hij begon met crossen. De Nederlandse wereldkampioen legde bijna een foutloos parcours af en won 13 van zijn 14 crossen. Dat in tegenstelling tot Wout van Aert. Hij trainde deze winter veel minder voor begon te crossen. Van Aert wil namelijk pas een eerste keer pieken in het voorjaar, met als hoogtepunt de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Van Aert of Van der Poel? Wie heeft nu de beste aanpak, Van Aert of Van der Poel? "Misschien denkt Mathieu van der Poel wel dat het zou kunnen zijn dat Wout van Aert gelijk heeft qua opbouw", zegt José De Cauwer in Derailleur. "Als er eentje niet zo in elkaar zit, is het Mathieu, maar toch denk je eraan. Je vraagt je af: is mijn systeem het beste? Je weet het nog niet, maar als je eenmaal een paar koersen hebt gereden weet je of het goed zit." Serge Pauwels denkt dat Van der Poel er wel degelijk zal staan. "Ik heb het gevoel dat dit het grand cru-jaar van Mathieu van der Poel gaat worden. Ook al was dat vorig jaar ook al. Je hebt die olympische wegrit nog. Aan alles wat ik zie krijg ik dat gevoel. Als je hem ziet rijden."