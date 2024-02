Na een ritzege ook het eindklassement? Wout van Aert onthult zijn plannen

De kop is eraf voor Wout van Aert in 2024 met een zege in de Ronde van de Algarve. Ook het eindklassement lijkt plots opnieuw een doel te zijn.

"Ik ben blij met deze zege want het was niet makkelijk", zei Van Aert in zijn flashinterview. "Het ging er een beetje chaotisch aan toe om naar voren te kunnen komen. Door de brede weg heb ik een beetje moeten gokken, maar in de laatste bocht vond ik een goede positie."

"Doordat het ietwat omhoog ging en de wind in het voordeel blies was het niet slecht om vanuit de achterste rijen te komen", zei Van Aert nog. Hij ging zo nog op en over onder meer Gerben Thijssen, die zijn sprint iets te vroeg inzette.

Evenepoel topfavoriet

Voor de start van de Ronde van de Algarve had Van Aert aangegeven dat hij niet zou meedoen voor het algemeen klassement, maar door tien bonificatieseconden komt hij nu toch weer de top tien binnen.

"Ik zit nu in een goede positie in het algemeen klassement. Mijn plan is om zaterdag een goede tijdrit te rijden. Hopelijk beschikken we nog over enkele ploegmaats om tijdens de laatste etappe op zondag mee te strijden voor de prijzen."

"Evenepoel is vanzelfsprekend de grootste favoriet. Hij heeft nu al een voordeel (van 22 seconden, nvdr.) en is de regerende wereldkampioen tijdrijden. Anderzijds was ik tijdens de tweede etappe van gisteren ook verrast door een aantal anderen. Het zal zondag dus allemaal beslist worden."