Ploegleider van Wout van Aert komt met opvallende uitspraak, ondanks tegenvallend resultaat

Wout van Aert eindigde in de tweede etappe van de Ronde van de Algarve op de zestiende plaats. Hij liet zich even voorin zien, maar zakte uiteindelijk nog weg.

Het was een opvallend beeld, toen Wout van Aert in het slot van de tweede rit in de Ronde van de Algarve plots met vier bonificatieseconden aan de haal ging. Een miscommunicatie, klonk het achteraf bij onze landgenoot.

Van Aert bevestigde achteraf nog maar eens dat hij geen enkele ambitie heeft met het oog op het klassement in deze rittenkoers, al leek iedereen door die actie voor de vier seconden op dat moment wat anders te vermoeden.

Van Aert is in goeden doen

Toen er voorin versneld werd kon Van Aert niet mee, waardoor er meteen al vraagtekens bij zijn conditie en vorm geplaatst werden, maar daar is volgens ploegleider Marc Reef geen enkele reden toe.

Hij merkte zelfs op dat Van Aert de eerste renner was van meer dan 70 kilogram die boven kwam. “Dat is inderdaad een goed teken”, zegt ploegleider Marc Reef aan Het Nieuwsblad.

“Ik denk dat we heel blij mogen zijn met wat Wout liet zien. Hij is echt in goeden doen. Als hij er op dit terrein en aan dit hoge tempo nog zo lang bij zit, dan kun je niet anders dan tevreden zijn. Hij kon zich door pech niet tonen in Jaen, maar is echt wel op de goede weg.”