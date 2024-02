Toekomst van Soudal Quick-Step in gevaar? Sponsor leed monsterverlies in 2023

Soudal Quick-Step fuseerde vorig jaar bijna met Jumbo-Visma, maar die deal werd uiteindelijk afgeblazen. Maar de toekomst van de ploeg lijkt nog altijd onzeker te zijn.

Remco Evenepoel zou als een van de enige renners de overstap maken naar de fusieploeg, maar die sprong af. In het verleden waren er ook gesprekken met BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers, maar Evenepoel bleef toch bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Het contract van de Belgische kampioen loopt nog tot eind 2026. Volgens Michel Wuyts zoekt Evenepoel dan ook naar een leefbare verstandhouding met Patrick Lefevere. Het water tussen vader Evenepoel en Lefevere zou al te diep zijn.

Toekomst Soudal Quick-Step

De vraag die nu de kop opsteekt is of de sponsors nog tot eind 2026 het voortbestaan van de ploeg kunnen garanderen. "Mohawk, moederbedrijf van Quick-Step, leed in het vierde kwartaal een nettoverlies van 440 miljoen dollar", zegt Wuyts bij HLN.

Zal het bedrijf dan nog de miljoeneninvesteringen in het wielrennen willen blijven doen? "In maart 2025 roept Lefevere zijn sponsors bijeen. Om klare wijn te schenken. Wie gaat nog door? Of valt het doek? Remco Evenepoel weet echt wel waarom hij zoveel weerbaarheid toont."