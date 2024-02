Wat een woorden: BORA-hansgrohe lyrisch na zege van Martinez tegen Evenepoel

Daniel Felipe Martinez klopte donderdag Remco Evenepoel in een sprint bergop. En daar genieten ze duidelijk van bij BORA-hansgrohe.

De tweede etappe van de Ronde van de Algarve werd gewonnen door de Colombiaan Martinez. Hij klopte Remco Evenepoel in een sprint bergop.

Martinez maakte de nodige indruk, ook op zijn eigen ploegleider Christian Pömer. “We kwamen hier met als doel om een etappe te winnen met Dani en dat is op indrukwekkende manier gelukt”, klinkt het op de website van de ploeg.

Vooral ook het feit dat hij de overwinning pakte tegen Remco Evenepoel maakt het voor de ploegleider nog een pak mooier. “Hij maakte een heel sterke performance af. De manier waarop hij reed, was buitenaards. Zo'n lange sprint in de wind tegen Evenepoel, chapeau!”

Martinez geen topfavoriet voor eindwinst Algarve

Na twee etappes heeft Martinez de leiderstrui in handen, maar er volgt nog een bergetappe en ook een tijdrit. Bij BORA-hansgrohe genieten ze vooral van de overwinning van donderdag en kijken ze niet echt vooruit.

“Ons doel is bereikt en hoewel we nu de leiderstrui hebben, geeft een blik op de deelnemerslijst wel aan dat we geen topfavoriet zijn voor de eindzege”, besluit Pömer.