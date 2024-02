Wout van Aert kan rekenen op monsterploeg in openingsweekend, Philipsen maakt debuut in 2024

Over ruim een week staat het openingsweekend op het programma met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Wout van Aert kan telkens op een bijzonder sterk team rekenen.

Vorig jaar domineerde het toenmalige Jumbo-Visma het openingsweekend. Dylan van Baarle won de Omloop Het Nieuwsblad met een solo van zo'n 15 kilometer. In het achtervolgende peloton sprintte Christophe Laporte naar plek drie.

Een dag later in Kuurne-Brussel-Kuurne was het opnieuw prijs voor de ploeg. Tiesj Benoot verraste toen zijn medevluchters met een uitval in de laatste kilometer, Nathan Van Hooydonck sprintte nog naar de tweede plaats. Christophe Laporte maakte de dominantie compleet met een zesde plaats.

In tegenstelling tot vorig jaar is Wout van Aert er dit jaar wel bij in het openingsweekend en hij krijgt een bijzonder sterke ploeg in steun. Met Van Baarle, Laporte, Benoot, Tratnik, Jorgenson en Affini in de Omloop. Per Strand Hagenes neemt in K-B-K de plaats in van Affini.

Eerste koers Jasper Philipsen

Bij Alpecin-Deceuninck nog geen Mathieu van der Poel, maar Jasper Philipsen komt wel aan de start in de twee koersen. Bij Soudal Quick-Step doen Kasper Asgreen en Yves Lampaert de dubbel, Alaphilippe rijdt enkel de Omloop.

In de Omloop komen ook nog Stefan Küng (Groupama-FDJ), Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) en Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) aan de start.

Data powered by FirstCycling.com

