Maxim Van Gils kan dit weekend niet koersen door... overwinning

Maxim Van Gils maakte zich na zijn zege in de Ruta del Sol op om naar Frankrijk te trekken. Een dopingcontrole en podiumceremonie staken daar echter een stokje voor.

Door boerenprotesten moest de organisatie van de Ruta del Sol vier van de vijf ritten schrappen. Er bleef zo enkel een tijdrit van 5 kilometer over. Maxim Van Gils won verrassend en klopte onder meer Juan Ayuso en Antonio Tiberi.

Voor Van Gils meteen zijn eerste overwinning van het seizoen, nadat hij van 20 januari tot 14 februari aan de kant stond door een schorsing. In oktober had Van Gils tijdens het Japan Cup Criterium namelijk een klap op het achterhoofd uitgedeeld aan de Griek Georgios Bouglas.

Van Gils mist vlucht

Meteen winnen moet dus deugd doen, zou je denken. Voor Van Gils kwam het echter ook wat ongelegen. Van Gils zou vrijdagavond namelijk nog naar Barcelona vliegen om van daaruit door te reizen naar Nice om dit weekend de Tour des Alpes-Maritimes te rijden.

"Het probleem was dat ik door mijn overwinning dopingcontrole had en naar de podiumceremonie moest en die duurden allebei heel lang", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Het duurde uiteindelijk te lang, waardoor Van Gils niet meer op tijd in Frankrijk geraakte.

Van Gils mist zo twee dagen competitie, maar zwaar tilt hij er niet aan. "Ik trapte meteen hoge cijfers. Dus ik heb dat niet echt nodig." Volgend weekend rijdt Van Gils de Faun-Ardèche Classic en de Faun Drôme Classic