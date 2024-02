De Cauwer velt oordeel over Van Aert en Van der Poel: "Hij heeft meer klasse"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zullen elkaar tijdens het voorjaar opnieuw enkele keren tegenkomen. José De Cauwer laat zijn licht schijnen over de twee.

Vorig jaar moest Wout van Aert bijna altijd zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel in het voorjaar. De Nederlander was de beste in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, maar Van Aert klopte hem wel in de sprint in de E3 Saxo Classic.

Doordat Van der Poel het openingsweekend overslaat en Van Aert de Italiaanse klassiekers, zullen de twee elkaar wellicht maar voor de eerste keer treffen in de E3 Saxo Classic, tien dagen voor de Ronde van Vlaanderen.

Van Aert vs Van der Poel

Al zal het niet altijd tussen de twee gaan, voorspelt José De Cauwer. "Als Wout en Mathieu straks echt aan elkaar gewaagd zijn, is de kans groter dan ooit dat er iemand anders wint", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Sven Vanthourenhout zei onlangs dat Van Aert 102% zal moeten zijn om Mathieu van der Poel in topvorm te kloppen. "Mathieu heeft meer klasse, maar wat is klasse? Bodygewijs, in pure kracht, is Wout wellicht wat sterker. Bij Mathieu is het allemaal wat flitsender."