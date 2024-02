Dramatisch nieuws: zesvoudig Olympisch kampioen strijdt tegen kanker

Chris Hoy verzamelde in zijn carrière liefst zes keer Olympisch goud in het baanwielrennen. Nu is de sterke Brit met dramatisch nieuws naar buiten gekomen, want hij strijdt momenteel tegen kanker.

Chris Hoy maakte zelf via zijn sociale media bekend dat hij momenteel aan het strijden is tegen kanker. Hij zit ondertussen aan een sessie chemotherapie. Op die manier gaat hij de strijd aan met de vreselijke ziekte. "Ik voel me op dit moment goed en ik bljif fietsen", aldus de Brit in een post op de sociale media. "Ik kreeg de diagnose vorig jaar en dat was een heuse shock. Ik had op dat moment nog geen symptomen", geeft hij aan op Instagram. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sir Chris Hoy (@chrishoy1) De Brit blijft wel heel strijdvaardig en wil er later dit jaar staan. "Het wordt een druk werkjaar, met ook onder meer de Olympische Spelen op het programma. Ik wil er staan en ervan genieten", aldus nog Hoy die ook aangeeft dat de chemotherapie goed verloopt. Hoy verzamelde in zijn carrière liefst zes Olympische gouden medailles in het baanwielrennen. Verder was hij ook op wereldkampioenschappen heel vaak de overwinnaar met maar liefst elf wereldtitels tot gevolg.