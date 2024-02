José De Cauwer drukt Wout van Aert met neus op de feiten: "Daar moet hij niet mee afkomen"

Wout van Aert heeft vrijdag zijn eerste koers van het jaar gewonnen in de Ronde van de Algarve. Zijn grote doelen liggen wel verder in het voorjaar.

Dat Wout van Aert het dit jaar wat anders aanpakt in het voorjaar, is al een tijdje duidelijk. Zo gaat hij dit jaar pas na het openingsweekend op hoogtestage, terwijl hij dat de voorbije jaren altijd ervoor deed.

Daardoor schrapt van Aert onder meer de Strade Bianche, Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. De E3 Saxo Classic, tien dagen voor de Ronde van Vlaanderen, wordt dan zijn eerste koers na de hoogtestage.

Ik moet just niks

Voor Van Aert legt het zo wel meer druk op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat vindt ook José De Cauwer. "Het is wel kleur bekennen om zo in te zetten op twee koersen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Dan kan je niet afkomen met ‘ik moet just niks’. Pas op, ik begrijp het wel. Wout heeft geleerd hoe moeilijk het is om die koersen te winnen. Zijn vernieuwde aanpak is misschien een oplossing", stelt De Cauwer nog.