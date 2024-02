🎥 Vuurwerk tussen Van Aert en Evenepoel die opnieuw het verkeerde moment kiest

Wout van Aert legde zich niet zomaar neer bij een nieuwe rondezege van Remco Evenepoel en koos voor de aanval. De maximale voorsprong werd 1 minuut en 20 seconden, waardoor Van Aert virtueel leider was.

Maar dat liedje bleef niet duren. Op 10 kilometer van het einde was de voorsprong al gehalveerd, aan de voet van de laatste klim nog amper 10 seconden. Minder dan 3 kilometer van het einde werd Van Aert gegrepen.

Evenepoel leek op weg naar de etappezege toen hij aanzette in de laatste honderden meters, maar opnieuw was het de Colombiaan Martinez die hem counterde. Evenepoel opnieuw tweede, maar hij pakte wel de eindzege in de Ronde van de Algarve.

What happened to Martinez when he came to Bora? I think even Evenepoel was shocked. 🤯



Martinez wins the final stage, Evenepoel overall. And thank you Van Aert and Healy for the show. 🫡 #VAlgarve2024 pic.twitter.com/EGMY6x8ULC