Evenepoel heeft uitleg klaar voor nederlaag in slotetappe van Algarve

Remco Evenepoel heeft de Ronde van de Algarve gewonnen. Hij moest in de slotrit echter vrede nemen met de tweede plaats.

Remco Evenepoel was na afloop van de etappe op de Alto do Malhao vooral blij met de eindoverwinning en met hoe Soudal-QuickStep gereden had. De aanval van Wout van Aert maakte het er niet eenvoudiger op.

“We zijn altijd kalm gebleven, mede dankzij iemand als Mikel Landa. Die heeft zo veel ervaring. Ik ben dus supertrots”, liet Evenepoel in het flashinterview na afloop van de etappe weten, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Technisch probleem bij Remco Evenepoel

Evenepoel wou echter zijn derde eindzege in de Ronde van de Algarve vieren met een ritzege, waardoor hij achteraf toch met een heel dubbel gevoel zat. Hij had een technisch probleempje, wat de nederlaag tegen Martinez verklaart.

“De laatste 20 kilometer kon ik niet meer op mijn kleine plaat schakelen. Ik moest dus die hele beklimming op een grote versnelling doen, terwijl ik wel graag snelle omwentelingen maak. Met dit resultaat dus als gevolg”, ging Evenepoel verder.

Onze landgenoot had immers een heel goed gevoel in de benen. “Ik was bergop een van de beteren. Maar in de sprint miste ik wat energie in mijn benen, ze waren leeg door dat versnellingsprobleem. Zonde, ik had kunnen winnen vandaag.”