Klopt dat wel? José De Cauwer ziet een groot voordeel voor van Van Aert tegenover Van der Poel

Wout van Aert heeft zijn doelstellingen voor het voorjaar al duidelijk aangevinkt. Onze landgenoot wil scoren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Wout van Aert gooide zijn voorbereiding tijdens de crosswinter helemaal door elkaar om top te zijn voor de voorjaarsklassiekers. De Ronde van Vlaanderen op 31 maart en Parijs-Roubaix op 7 april zijn de twee grote doelstellingen van dit voorjaar voor onze landgenoot.

Hij kan daarbij rekenen op een Visma Lease a Bike dat in de breedte nog versterkt werd. Enkele mannen kunnen voor de ontsnapping kiezen, terwijl Laporte en Tratnik onze landgenoot zeker kunnen terugbrengen als dat nodig is.

Van Aert heeft voordelen ten opzichte van Van der Poel

De strijd met Mathieu van der Poel zal er ook bij de klassiekers zijn, al is het maar de vraag of de tactiek die de Nederlander vroeger toepaste dit jaar wel kan werken gezien het deelnemersveld in deze koersen.

“Van der Poel moet doen wat hij Visma al een paar keer heeft gelapt: zelf zo vroeg aanzetten zodat alle semikopmannen eraf liggen”, vertelt José De Cauwer over de koerstactiek die Van der Poel moet gebruiken aan Het Nieuwsblad.

Al zijn er wel enkele zaken die ook in het nadeel spelen van Van der Poel en daar kan Van Aert zeker van profiteren. “Maar: zonder Pogacar wordt dat moeilijker. En met Lidl-Trek is er nog een sterk blok bijgekomen. Ook een voordeel voor Wout”, besluit de analist.